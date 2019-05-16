Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru 06:51
В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Политика
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о взаимодействии стран в ОЗХО
Россия внесла в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции, которая призывает восстановить сотрудничество стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Обновлено в 16:59
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Космос
Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено в 00:50
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Гаджеты
На мобильных устройствах Apple теперь можно запустить игры из Steam
Приложение Steam Link, которое позволяет играть в проекты из библиотеки Steam с мобильных телефонов, планшетов и телевизоров, стало доступно для iPhone, iPad и Apple TV.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Общество
Стали известны подробности родов Алины Кабаевой
В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Авто
Багги «Чаборз-М3» будет производиться в Белорусии
Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.
Обновлено в 12:03
Политика
США внесли Huawei в черный список
Коммерческий Департамент администрации внес корпорацию с ее 70 дочерними предприятиями в список компаний, которым запрещено закупать запчасти и технологии у американских поставщиков без специального правительственного разрешения.
Обновлено в 02:57
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53