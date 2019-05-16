Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru 06:51

В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о взаимодействии стран в ОЗХО Россия внесла в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции, которая призывает восстановить сотрудничество стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

Космос Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.

Происшествия В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Игры Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.

Гаджеты На мобильных устройствах Apple теперь можно запустить игры из Steam Приложение Steam Link, которое позволяет играть в проекты из библиотеки Steam с мобильных телефонов, планшетов и телевизоров, стало доступно для iPhone, iPad и Apple TV.

Здоровье В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.

Технологии В Германии прошли испытания воздушного электротакси Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Происшествия Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Политика США внесли Huawei в черный список Коммерческий Департамент администрации внес корпорацию с ее 70 дочерними предприятиями в список компаний, которым запрещено закупать запчасти и технологии у американских поставщиков без специального правительственного разрешения.