Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Политика Трамп прокомментировал свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал свое выступление 4 июля перед нацией в честь Дня независимости США, в ходе которого он рассказал об аэропортах, за которые якобы боролись участники Американской войны за независимость в XVIII веке.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Футбол Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.

Политика Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Политика В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии Накануне Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Шоу-бизнес Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.

Шоу-бизнес Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Политика Зеленский назначил главу Луганской области Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Футбол «Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.

Политика Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Общество Супруга Мамаева написала романтическую цитату под фото с мужем Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана опубликовала новую фотографию с мужем, подписав снимок романтической цитатой, сообщает Sport24.

Политика Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".