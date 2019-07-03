Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370REGNUM 10:07

Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post.
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Эксперт представил новую версию исчезновения малайзийского Boeing

RT на русском10:07

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Газета.Ru10:46

Авиаэксперт назвал новую версию гибели малазийского Boeing МН370

Говорит Москва06:24

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

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Известия07:20

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing

РИА Новости09:20

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Lenta.ru05:23
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Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
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Политика

Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

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Происшествия

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Общество

Конюхов завершил в Крыму первый полет на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов завершил в Крыму полет на экспериментальном самолете «Летающая лаборатория», который оснащен солнечными батареями.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
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Дэна Уайт не намерен проводить реванш Джонса с Сантосом

Обновлено в 08:50
Происшествия

Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
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Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
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Шоу-бизнес

Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
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Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено в 09:22
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика

Гудков нагло фальсифицировал подписи в свою поддержку на выборах в МГД

В минувший понедельник, 1 июля, штаб другого кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых обнаружил на одной из московских квартир «конвейер» по фальсификации подписей в отношении Гудкова и его сторонника Ильи Яшина, который также выставил свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Задержанных в Мексике россиян выслали из страны

Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол

Бабаев: «ЦСКА пока не намерен никуда отдавать Чалова»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что нападающий Федор Чалов и защитник Марио Фернандес останутся в команде этим летом.
Обновлено в 08:36
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Футбол

Лионель Месси: «Аргентина превосходила Бразилию и заслуживала финала»

Обновлено в 12:15
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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