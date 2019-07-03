Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370REGNUM 10:07
Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post.
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