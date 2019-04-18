Происшествия

Названа новая причина пожара в соборе Парижской БогоматериiReactor вчера в 16:30

Названа новая возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери, произошедшего вечером в понедельник, 15 апреля. Как передает издание Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием.
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В полиции Парижа назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Взгляд.ру01:30

Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

Вести.Ruвчера в 21:16

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание

Общественное телевидение России17 апреля в 07:00

В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

РИА Новостивчера в 16:05

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Lenta.ruвчера в 16:05

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери

Коммерсантъвчера в 14:58

Во Франции назвали возможную причину пожара в Нотр-Даме

RT на русскомвчера в 17:15
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Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

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Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
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Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
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Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
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Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
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Шоу-бизнес

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Технологии

Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей

«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
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Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Футбол

Почеттино рассчитывает на 150 млн фунтов на летние трансферы

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
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Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Общество

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Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
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В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
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Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
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Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
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Происшествия

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Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
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