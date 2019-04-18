Происшествия
Названа новая причина пожара в соборе Парижской БогоматериiReactor вчера в 16:30
Названа новая возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери, произошедшего вечером в понедельник, 15 апреля. Как передает издание Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание
Общественное телевидение России17 апреля в 07:00
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери
Коммерсантъвчера в 14:58
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Технологии
Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей
«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Футбол
Почеттино рассчитывает на 150 млн фунтов на летние трансферы
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Петербуржцам пообещали солнечные и теплые выходные
Синоптики пообещали петербуржцам теплую и солнечную погоду в субботу и воскресенье, 20 и 21 апреля.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Близнецы родились с разницей в 97 дней в Германии
В Германии женщина родила двух близняшек с разницей в 97 дней, пишет Das Bild.
Обновлено в 04:31
Экономика
Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»
Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Сирия отправила в Крым первое судно с грузом
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями
Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30