Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия 16:07

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Армия и оружие ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват разведчиков Для предотвращения возможного нарушения государственной границы России в небо за неделю четыре раза поднимались истребители дежурных сил по ПВО.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".

Футбол Определились полуфиналисты Лиги Европы Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

Здоровье В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.

Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

Авто Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года» В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.

Кино Михалков объяснил снятие с ММКФ фильма Лунгина «Братство» Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заявил, что не собирается нести ответственность за фильм "Братство", оскорбивший чувства ветеранов Афганской войны.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

Энергетика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.

Политика МИД России назвал незаконными санкции США в отношении Венесуэлы Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал противозаконными и нелегитимными санкции США против Венесуэлы и Кубы.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Футбол Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом Автомобиль футболиста задел пешехода, после чего Гулиев вышел из него и стал избивать гражданина США.

Армия и оружие Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Общество Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.