Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия 16:07

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.
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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Lenta.ru16:05

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Известия16:07

В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

РИА Новости16:05

Во Франции назвали возможную причину пожара в Нотр-Даме

RT на русском17:15

Стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме

Газета.Ru15:39

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери

Коммерсантъ14:58

Причиной пожара в Нотр-Даме назвали короткое замыкание

Дождь12:41
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Наука

Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти

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Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
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Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
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Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
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Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»

В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
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Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
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Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
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Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
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Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

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Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
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Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

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Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом

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