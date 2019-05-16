Названа необходимая для российской семьи сумма для жизниГазета.Ru 01:54

Наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан.

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Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

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