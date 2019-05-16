Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизниГазета.Ru 01:54

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира". Уточняется, что более половины семейных россиян (51%) желают иметь на "нормальную жизнь" 60-120 тысяч рублей.
Читать в источнике
Андрей Милехин
Наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан.
— Андрей Милехин, учёныйRuposters.ru 05:00

Подробнее о событии

В РАН объяснили, почему россияне остались без сбережений

РЕН ТВ08:30

«Ромир» узнал необходимую российской семье для «нормальной жизни» сумму

РБКвчера в 23:37

РОМИР: Средней российской семье из трёх человек ежемесячно необходимо 78 тысяч рублей для нормальной жизни

Эхо Москвы02:30

«Ромир» выяснил, сколько нужно денег семьям для «нормальной жизни»

РИА Новости00:36

Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи

Известиявчера в 22:20

Социолог прокомментировала сумму, необходимую российской семье для нормальной жизни

Телеканал 360°05:23

Российской семье требуется 78 тыс руб в месяц для «нормальной жизни»

ПРАЙМвчера в 20:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Друзья сравнили Ирину Безрукову с Серсеей Ланнистер

Обновлено в 05:58
Культура

Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля

72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Футбол

ЦСКА не может договориться с футболистом по условиям нового контракта

Агент защитника московского ЦСКА Родриго Бекао Фернандо Терчейро заявил, что футболист еще не договорился с клубом по условиям нового соглашения.
Обновлено в 06:59
Политика

В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России

Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали

Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Политика

Порошенко подписал закон о госязыке

Действующий президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала "112 Украина" подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 09:02
Здоровье

Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета

Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко признала, что корректирует фигуру в фотошопе

После родов Тодоренко сбросила около двадцати килограмм лишнего веса, и сейчас продолжает работать над своей фигурой.
Обновлено в 08:01
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 22:00
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Футбол

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе

Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Обновлено в 05:25
Кино

Константин Хабенский сыграет в фильме-катастрофе «Огонь»

Обновлено в 03:56
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика

Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии в Сочи

Обновлено вчера в 23:26
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Авто

Lexus отзывает 420 автомобилей в России

На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 420 автомобилей Lexus LS500 и LS350.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное