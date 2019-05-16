Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизниГазета.Ru 01:54
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира". Уточняется, что более половины семейных россиян (51%) желают иметь на "нормальную жизнь" 60-120 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить753
Наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан.
— Андрей Милехин, учёныйRuposters.ru 05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард: в торговых войнах никто не выигрывает
В торговых войнах никто не выигрывает, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выразив надежду, что напряженность в торговых отношениях США и Китая будет урегулирована.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Футбол
Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФА
Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).
Обновлено в 04:50
Интернет
Instagram закроет приложение Direct
Команда Instagram намерена прекратить в ближайшие недели поддержку отдельного приложения для обмена сообщения Direct.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ
Обновлено в 06:21
Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.
Обновлено в 09:13
Общество
В Австрии запретят носить хиджаб в начальных школах
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4 с 16 ГБ ОЗУ
Презентация новинки еще не названа, а вот технические характеристики уже слиты.
Обновлено в 08:50
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»
В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России снизились
Больше всего в цене снизились автомобили в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» (УАЗ Хантер «Экспедиция») — на 169,9 тысячи рублей.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Авто
Показан интерьер нового Volkswagen Golf
В своём корпоративном отчёте компания Volkswagen опубликовала два скетча хэтчбека Golf восьмого поколения.
Обновлено вчера в 06:49