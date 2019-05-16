Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизниГазета.Ru 01:54

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира". Уточняется, что более половины семейных россиян (51%) желают иметь на "нормальную жизнь" 60-120 тысяч рублей.
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Андрей Милехин
Наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан.
— Андрей Милехин, учёныйRuposters.ru 05:00

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