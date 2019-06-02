Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыхаНаша версия 05:19
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году. Более короткий отдых может стать причиной преждевременной смерти.
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