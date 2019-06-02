Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыхаНаша версия 05:19

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году. Более короткий отдых может стать причиной преждевременной смерти.
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Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Известиявчера в 22:18

Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Российская газета02:45

Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые

Газета.Ru02:42

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Lenta.ru04:09

Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать

Национальная служба новостейвчера в 07:20

Сколько нужно отдыхать, чтобы быть здоровым и молодым?

Профильвчера в 05:22

Как и сколько надо отдыхать, чтобы не болеть и дольше жить

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Руис-младший сенсационно победил Джошуа

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Наука

Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске

Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.
Обновлено в 13:19
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Политика

МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Общество

Игорь Тальков выступил на митинге в Сыктывкаре против свалки на Шиесе

В резолюции митинга, кроме требований решения проблем, касающихся Республики Коми, указано прекращение любых работ по возведению сооружений и объектов, связанных с намерением завоза на станцию Шиес московского мусора.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Происшествия

На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар

В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
Обновлено в 06:09
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Космос

Лето длиной 21 год: ученые сравнили особенности Урана и Земли

Период обращения Земли вокруг Солнца равен 365 дням, а Урану требуется 84 года, земных.
Обновлено в 13:08
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:26
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено в 10:43
Футбол

Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере.
Обновлено в 05:47
Футбол

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Происшествия

Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази

Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска

Обновлено вчера в 22:07
Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено в 11:10
Политика

В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 00:07
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