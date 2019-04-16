Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на ЗемлеРИА Новости вчера в 22:44
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
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Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей
Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Haval прекратит продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Российские дилеры Haval завершает продажи модели H6 Coupe.
Обновлено вчера в 03:55
Культура
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11
Хоккей
«Айлендерс» вновь одолели «Питтсбург» и выиграли серию со счетом 4-0
«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Как заявила РИА Новости Гурцкая, история с проданными 11 билетами пассажирке с двумя детьми-инвалидами "потрясла всех своей вопиющей безнравственностью и безразличием".
Обновлено вчера в 08:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Хоккей
В НХЛ осудили угрозы брата Свечникова в адрес Овечкина
Обновлено в 01:51
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Музыка
Алексей Певчев запускает «Повторение пройденного» на YouTube
Алексей Певчев берёт интервью у музыкантов, промоутеров, переводчиков, журналистов, фотографов и других деятелей музыкальной рок индустрии, непосредственно соприкасавшихся со звёздами рока.
Обновлено в 02:24
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Космос
Астрономы обнаружили в космосе маневрирующий спутник нового класса
Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики обнаружили на геостационарной орбите, где находятся практически все спутники связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.
Обновлено в 01:26
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Общество
Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton
Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Музыка
Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея
На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ
Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Апполонова ушла от мужа к молодому баскетболисту
Семья популярного исполнителя Андрея Григорьева-Апполонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его жена ушла к 27-летнему форварду подмосковных «Химок».
Обновлено в 02:19