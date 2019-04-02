Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус 12:21

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Мощность бомбы в академии Можайского составила до 500 г в тротиловом эквиваленте

Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс11:40

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Мощность бомбы, взорвавшейся в академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте

Эхо Москвы19:10

Пропавшие студенты, «курсант-террорист» и взрыв: странные дела Академии Можайского

Neva.Today15:40

Названа мощность бомбы, сработавшей в академии Можайского

Московский Комсомолец11:52

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

Газета.Ru12:56

Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

Вести.Ru12:01

Стала известна мощность взорвавшейся в Военно-космической академии бомбы

РБК14:04

СМИ узнали о мощности бомбы в академии им.Можайского

Говорит Москва12:21
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Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
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Политика

США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью

В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

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Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

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Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Две попытки обернулись неудачей, в третий раз хирургу пришлось уже брать хрящ из ребра Мексики и вставить его в нос, однако и этот метод не дал должного результата, — эта часть лица до сих пор выглядит отекшей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Теннис

Павлюченкова обыграла Блинкову в первом круге турнира в Монтеррее

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Иваной Йорович из Сербии.
Обновлено в 18:12
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика

Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в ДТП

Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Политика

Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
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Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
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Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
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