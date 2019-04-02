Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус 12:21
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс11:40
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Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Политика
США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью
В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:01
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен
Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Политика
Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции
Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Футбол
Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Две попытки обернулись неудачей, в третий раз хирургу пришлось уже брать хрящ из ребра Мексики и вставить его в нос, однако и этот метод не дал должного результата, — эта часть лица до сих пор выглядит отекшей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30
Теннис
Павлюченкова обыграла Блинкову в первом круге турнира в Монтеррее
В следующем круге Павлюченкова сыграет с Иваной Йорович из Сербии.
Обновлено в 18:12
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика
Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета
Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в ДТП
Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину
Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00