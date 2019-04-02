Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус 12:21

Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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