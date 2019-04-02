Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус вчера в 12:21
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфаксвчера в 11:40
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Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила
Вести.Ruвчера в 12:01
Пропавшие студенты, «курсант-террорист» и взрыв: странные дела Академии Можайского
Neva.Todayвчера в 15:40
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Авто
Hyundai показала новый руль с сенсорными экранами
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Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
Муса отреагировал на приз лучшему игроку года в Нигерии
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поблагодарил всех за приз лучшему игроку года в Нигерии по версии местной федерации футбола.
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Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Единоборства
Лобов получил по лицу от боксера Малиньяджи
Представляющий Ирландию боец Артем Лобов получил пощечину от американского боксера Поли Малиньяджи на пресс-конференции в Нью-Йорке накануне турнира BKFC 5. Как сообщали СМИ, Лобов и Малиньяджи уже давно вели словесную перепалку, подогревая интерес к возможному поединку.
Обновлено в 03:31
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Происшествия
На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками
В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА
В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Политика
Голикова рассказала, когда в Госдуму внесут проект о здоровом питании
Законопроект об идеологии здорового питания будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в нижней палате парламента.
Обновлено в 03:39
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Политика
В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии
Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке
В январе РБК сообщал о случае, когда в полицию с заявлением о краже $100 тыс. из банковской ячейки в Альфа-банке обратился бизнесмен.
Обновлено в 03:56
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»
Обновлено в 01:49
Финансы
Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на внешнем позитиве
Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии повысятся на позитивном внешнем фоне.
Обновлено в 02:52
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Авто
Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»
Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Госдуме обвинили США в провоцировании второго Карибского кризиса
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, готовя пакет мер по усилению своего влияния в Черном море, по сути провоцируют второй Карибский кризис.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Первый мобильный телефон весил почти килограмм
Обновлено в 00:30
Политика
Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом
Обновлено в 04:00
Политика
Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею Боливарианской республики лишить объявившего себя «временным президентом» страны спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны, сообщает газета El Nacional.
Обновлено 01 апреля в 19:32
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48