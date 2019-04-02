Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус 12:21
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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с чего всё началось
Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс11:40
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
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На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
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Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
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Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией
Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
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Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
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Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
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В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 14:41
Авто
Появилась подробная информация о новом Buick LaCrosse
Обновление Buick LaCrosse принесло с собой кардинальный пересмотр моторной гаммы — теперь автомобиль предлагается лишь с 2-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:42
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фото с папой и рассказала о детстве
В подписи актриса рассказала о ярких моментах детства, которые ей подарил папа.
Обновлено в 13:52
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии
Обновлено 31 марта в 19:02
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45