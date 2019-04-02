Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаРидус 12:21
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс11:40
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Авто
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Обновлено в 11:19
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Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
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Обновлено в 17:23
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение
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Космос
NBC News (США): «гипотеза зоопарка», возможно, объясняет, почему мы не видим инопланетян (NBC News)
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