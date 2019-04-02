Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаГазета.Ru 12:56
В настоящий момент представители спецслужб изучают место инцидента, отметил источник. Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Появилась первая версия взрыва в Академии имени Можайского По предварительным данным, взрыв в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел при попытке нейтрализовать найденную бомбу.Коммерсантъ10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши
В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика
Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко
Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах, если он найдет для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 10:38
Политика
Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию
Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
Обновлено в 12:25
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Футбол
Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года
Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Футбол
«Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры
Обновлено в 15:42
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии
Обновлено 31 марта в 19:02
Авто
Фотошпионы запечатлели гибридный седан Mercedes-Benz C-Class 2021
Немецкая компания вывела на тесты гибридную версию седана Mercedes-Benz C-Class.
Обновлено в 07:56
Технологии
Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг
Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Политика
Президент Алжира объявил об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР
Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.
Обновлено в 14:18
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26