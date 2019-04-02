Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаГазета.Ru 12:56

Появилась первая версия взрыва в Академии имени Можайского По предварительным данным, взрыв в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел при попытке нейтрализовать найденную бомбу.

с чего всё началось

В настоящий момент представители спецслужб изучают место инцидента, отметил источник. Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Происшествия В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.

Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Политика Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах, если он найдет для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95».

Политика Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.

Авто Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Политика Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Происшествия В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Технологии Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Политика Президент Алжира объявил об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Экономика Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.