Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии ПетербургаГазета.Ru 12:56

В настоящий момент представители спецслужб изучают место инцидента, отметил источник. Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
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Появилась первая версия взрыва в Академии имени Можайского

Появилась первая версия взрыва в Академии имени Можайского По предварительным данным, взрыв в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел при попытке нейтрализовать найденную бомбу.
Коммерсантъ10:30

Подробнее о событии

Пропавшие студенты, «курсант-террорист» и взрыв: странные дела Академии Можайского

Neva.Today15:40

Что произошло за день: вторник, 2 апреля

Интерфакс13:35

Мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербурге, составляла, по разным данным, от 500 до 800 граммов

Эхо Москвы14:30

Стала известна мощность взорвавшейся в Военно-космической академии бомбы

РБК14:04

Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

Вести.Ru12:01

СМИ: названа предварительная причина взрыва в военной академии в Санкт-Петербурге

Говорит Москва13:57

СМИ: взрыв в академии Можайского произошёл при попытке разминирования

Форпост Северо-Запад13:04
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Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

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Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Происшествия

В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши

В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика

Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко

Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах, если он найдет для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95».
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Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

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Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию

Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено в 11:34
Общество

СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине

Обновлено в 12:25
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

Обновлено в 15:15
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Футбол

Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
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«Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры

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Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии

Обновлено 31 марта в 19:02
Авто

Фотошпионы запечатлели гибридный седан Mercedes-Benz C-Class 2021

Немецкая компания вывела на тесты гибридную версию седана Mercedes-Benz C-Class.
Обновлено в 07:56
Технологии

Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг

Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР

Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.
Обновлено в 14:18
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
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