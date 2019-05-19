Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в ПетербургеРоссийская газета 07:06

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил билетную программу на чемпионат Европы-2020, матчи которого пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Минимальная стоимость билетов составит 30 евро.
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