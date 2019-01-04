Армия и оружие
Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»
Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»Газета.Ru05:24
В марте российский президент Владимир Путин объявил о создании нового подводного аппарата. "Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник. Как отмечается, он будет двигаться в воздушной каверне.
Газета.Ru05:24
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с чего всё началось
Российский стратегический беспилотный подводный аппарат "Посейдон", о создании которого объявил в марте президент РФ Владимир Путин, получит максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС05:21
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Армия и оружие
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