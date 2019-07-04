Происшествия
Названа хронология трагедии на «Лошарике»Газета.Ru вчера в 20:26
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. Трагедия началась, по всей видимости, с короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплетку кабелей.
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с чего всё началось
Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.Коммерсантъвчера в 16:45
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