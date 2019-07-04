Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.

с чего всё началось

Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. Трагедия началась, по всей видимости, с короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплетку кабелей.

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