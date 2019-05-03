Здоровье

Названа главная причина детского ожиренияРоссийская газета вчера в 23:17

Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
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Названа одна из основных причин детского ожирения

РИА Новости02:35

Названа основная причина детского ожирения

Газета.Ru02:09

В ВОЗ назвали главную причину ожирения детей

Комсомольская правда02:00

ВОЗ определила главную причину детского ожирения

ФАН01:46

Найден способ защитить детей от ожирения

Lenta.ru00:51

Названа одна из главных причин детского ожирения

Известия00:35

Названа главная причина детского ожирения

Российская газетавчера в 23:17
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Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Футбол

«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Футбол

Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.
Обновлено вчера в 06:59
Наука

Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию

Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество

В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер

В Екатеринбурге второй раз за сутки повалили забор вокруг сквера возле театра драмы, где начинается строительство храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 12:15
Кино

Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп

Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Историю знакомства с Пугачевой рассказал Галкин

Шоумен Максим Галкин поделился с фолловерами своего инстаграма историей знакомства с супругой - эстрадной звездой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:21
Политика

США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу НАТО».
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Общество

В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам

Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Авто

Skoda показала первое видео нового флагмана Superb

Пресс-служба компании Skoda опубликовала видео грядущего обновления Superb.
Обновлено в 03:38
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Экономика

Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании

Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Климкин выступил с ультиматумом Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча

Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено вчера в 16:50
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