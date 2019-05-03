Здоровье
Названа главная причина детского ожиренияРоссийская газета вчера в 23:17
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
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Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»
Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Футбол
Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле
Братья Кокорины получили 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий –1 год 5 месяцев колонии общего режима.
Обновлено вчера в 06:59
Наука
Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию
Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество
В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер
В Екатеринбурге второй раз за сутки повалили забор вокруг сквера возле театра драмы, где начинается строительство храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 12:15
Кино
Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп
Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Историю знакомства с Пугачевой рассказал Галкин
Шоумен Максим Галкин поделился с фолловерами своего инстаграма историей знакомства с супругой - эстрадной звездой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:21
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу НАТО».
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам
Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Авто
Skoda показала первое видео нового флагмана Superb
Пресс-служба компании Skoda опубликовала видео грядущего обновления Superb.
Обновлено в 03:38
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Экономика
Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании
Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Климкин выступил с ультиматумом Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50