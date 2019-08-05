Экономика
Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублейLenta.ru 21:32
Лидером по низкой зарплате стала отрасль легкой промышленности, где менее 15 тысяч рублей зарабатывают более 30 процентов россиян. Исследование проводилось на основе информации Росстата о средних зарплатах в мае 2018-2019 годов, а также по распределению зарплаты в апреле 2019 года.
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с чего всё началось
Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в исследовании РИА Новости*.РИА Новости18:21
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