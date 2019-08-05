Экономика

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяцРИА Новости вчера в 18:21

Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.
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с чего всё началось

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в исследовании РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 18:21

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Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 23:26

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REGNUM00:20

Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

Газета.Ru00:16

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RT на русскомвчера в 22:13

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РБКвчера в 19:20

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Коммерсантъвчера в 17:55

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

РИА Новостивчера в 18:21
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