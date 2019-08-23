Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством, показало исследование «Лаборатории Касперского», результаты которого есть у РБК.

с чего всё началось

С телефонным мошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, но почти никто не обращался в правоохранительные органы. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный по заказу «Лаборатории Касперского».

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