Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено вчера в 05:44
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено 22 апреля в 09:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Энергетика
Гройсман потребовал от «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру
Заняться поисками дешевого газа по всему миру от НАК «Нафтогаз» потребовал глава украинского правительства Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Кузбассе появится правительство
Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Общество
Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге
Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку
По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Политика
Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс
Напомним, что в марте действующий президент Украины Порошенко пообещал после выборов активизировать процесс ввода миротворцев ООН в Донбасс.
Обновлено в 03:08
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов
В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01