Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 грамм кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено 22 апреля в 07:00
Армия и оружие
Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами
Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек
Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности
В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.
Обновлено в 01:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Мьянме рассказали о закупках российского оружия
Обновлено в 01:46
Происшествия
Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии
Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
В Перу снимут телесериал, чтобы побудить население к донорству органов
"Телесериал может служить источником связи с населением, чтобы привлечь внимание к важности донорства органов в стране и одновременно развенчать мифы в этой сфере", - сказала министр здравоохранения Сулема Томас.
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Наука
Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками
Обновлено 22 апреля в 11:42
Здоровье
Специалисты предупреждают об угрозе африканской чумы в Кузбассе
Специалисты сообщают о неблагополучной ситуации в связи с распространением африканской чумы во многих странах Европы и Азии.
Обновлено в 00:07
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15