Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Эксперты насчитали миллиарды нелегальных сигарет в России

Life.ruвчера в 08:20

Количество нелегальных сигарет в России выросло

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Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Ведомостивчера в 06:01

Эксперты назвали регионы с наибольшей долей нелегальных сигарет

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Эксперты: каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной

ТАССвчера в 06:42

Эксперты оценили в 70 млрд руб. потери бюджета из-за нелегальных сигарет

РБКвчера в 07:00

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Коммерсантъвчера в 06:00
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Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 грамм кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено 22 апреля в 07:00
Армия и оружие

Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами

Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности

В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.
Обновлено в 01:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Мьянме рассказали о закупках российского оружия

Обновлено в 01:46
Происшествия

Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии

Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

В Перу снимут телесериал, чтобы побудить население к донорству органов

"Телесериал может служить источником связи с населением, чтобы привлечь внимание к важности донорства органов в стране и одновременно развенчать мифы в этой сфере", - сказала министр здравоохранения Сулема Томас.
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения

Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Наука

Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Обновлено 22 апреля в 11:42
Здоровье

Специалисты предупреждают об угрозе африканской чумы в Кузбассе

Специалисты сообщают о неблагополучной ситуации в связи с распространением африканской чумы во многих странах Европы и Азии.
Обновлено в 00:07
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
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