Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.

Шоу-бизнес Стало известно, в каком состоянии певица МакSим после ДТП Как сообщалось ранее, МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. По данным менеджера, певица пробудет в больнице около месяца.

Происшествия Обыски проходят в мэрии Якутска В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.

Политика Верховная рада категорически не согласна на роспуск нардепов Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица, а Андрей Парубий останется в должности главы Верховной рады, — цитирует заявление нардепов РИА Новости.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Политика Примерно треть российских партий могут ликвидировать к концу года "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.

Армия и оружие Россия вошла в тройку стран по передовым военным технологиям Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции составило рейтинг стран, обладающих мощнейшими современными военными технологиями.

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Авто Aston Martin представил самый быстрый кабриолет Компания Aston Martin представила кабриолет под названием DBS Superleggera Volante.

Политика Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Армия и оружие Генштаб опроверг сообщения о военных приготовлениях России Сообщения о военных приготовлениях России являются пропагандой русофобских СМИ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Здоровье Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Экономика Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.

Политика Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Шоу-бизнес Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.

Общество Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.