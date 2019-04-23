Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
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Шоу-бизнес
Стало известно, в каком состоянии певица МакSим после ДТП
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Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
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Верховная рада категорически не согласна на роспуск нардепов
Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица, а Андрей Парубий останется в должности главы Верховной рады, — цитирует заявление нардепов РИА Новости.
Обновлено в 04:12
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
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Обновлено вчера в 04:22
Политика
Примерно треть российских партий могут ликвидировать к концу года
"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.
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Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран по передовым военным технологиям
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции составило рейтинг стран, обладающих мощнейшими современными военными технологиями.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Aston Martin представил самый быстрый кабриолет
Компания Aston Martin представила кабриолет под названием DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 03:24
Политика
Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Генштаб опроверг сообщения о военных приготовлениях России
Сообщения о военных приготовлениях России являются пропагандой русофобских СМИ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
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Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»
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Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»
Обновлено в 03:30
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
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Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке
Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:34
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44