Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в РоссииREGNUM 00:37

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Эксперты насчитали миллиарды нелегальных сигарет в России

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Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

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Эксперты оценили в 70 млрд руб. потери бюджета из-за нелегальных сигарет

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Эксперты: каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной

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Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Ведомостивчера в 06:01

Количество нелегальных сигарет в России выросло

News.ruвчера в 07:23
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Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Общество

В Московском зоопарке вылупились два кудрявых пеликана

В Московском зоопарке появились на свет два птенца кудрявого пеликана.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»

Обновлено вчера в 22:52
Политика

Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку

Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один, и привлекать на переговоры представителей третьих стран.
Обновлено в 06:23
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров

Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Происшествия

На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Общество

Суд в Латвии признал законным переход русских школ на латышский язык

Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык обучения. Об этом во вторник сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Общество

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Авто

Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano

Японский автомобильный концерн Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano по причине дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 04:25
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию

В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Политика

МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
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