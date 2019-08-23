Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мостуГазета.Ru 03:23
Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости". Он заявил, что железнодорожное сообщение планируется организовать к концу 2019 года.
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