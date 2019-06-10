Транспорт
Названа дата запуска поездов на Крымском мостуLenta.ru 04:44
В КЖД отметили, что перед началом курортного сезона в 2020 году планируется запуск 11 поездов. В мае сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, конкретные сроки планировалось назвать по мере готовности объекта.
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с чего всё началось
Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.ТАСС00:21
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