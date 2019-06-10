Транспорт

Названа дата запуска поездов на Крымском мостуLenta.ru 04:44

В КЖД отметили, что перед началом курортного сезона в 2020 году планируется запуск 11 поездов. В мае сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, конкретные сроки планировалось назвать по мере готовности объекта.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.
ТАСС00:21

Подробнее о событии

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Известия00:59

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

РБК01:47

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнётся в декабре

Эхо Москвы01:45

Названа точная дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец04:39

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Коммерсантъ00:59

Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

ТАСС00:21

Первые поезда по Крымскому мосту планируют пустить 9 декабря

Krym.News02:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Транспорт

Назначен новый гендиректор муниципальной автобусной компании в Ростове

Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»

Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено вчера в 08:25
Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Общество

В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Замглавы Барнаула подозревают во взяточничестве

Заместителя главы Администрации Барнаула задержали. Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Авто

Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первую фотографию обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Обновлено в 03:16
Политика

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Авто

Названы самые продаваемые подержанные Opel в России

Обновлено вчера в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное