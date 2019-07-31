Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»Lenta.ru 08:10
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Его выступление в ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, 31 июля, опубликовано в Twitter.
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Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Татарстане
ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Здоровье
Картофель влияет на состояние зубов
Гражданам, следящим за состоянием своих зубов, рекомендуется отказаться от употребления картофеля.
Обновлено в 04:32
Экономика
Число рабочих мест в США в июле выросло на 156.000 -- ADP
Ежемесячный доклад ADP основан на данных о заработной плате и указывает на изменение в занятости на рынке труда за исключением аграрного сектора.
Обновлено в 08:26
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Авто
Экс-директор концерна Daimler делает сенсационное заявление
Генеральный директор Daimler Дитер Цетше ушел в отставку в начале этого года, уйдя с своей должности после более чем 40 лет работы в концерне, 13 из которых были «у руля» Daimler.
Обновлено в 08:10
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Футбол
Моуринью заявил, что пока не готов работать со сборной
Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не готов возглавить одну из национальных сборных.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Общество
Упрощен порядок сделок с недвижимостью
31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Шепелев ответил подписчице на вопрос о встречах сына с семьей Фриске
В комментариях к посту одна из подписчиц напомнила Дмитрию о конфликте с родственниками покойной гражданской жены Жанны Фриске.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
В МЧС России сообщили об ухудшении паводковой ситуации в Иркутской области, где подтопления наблюдаются с июня.
Обновлено в 05:18
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов заявил, что рад вернуться в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов вернулся в подмосковные "Химки" с положительными эмоциями.
Обновлено в 07:28
Музыка
«Мелодия» издала собрание авторских записей Шостаковича
На «Мелодии» вышло собрание авторских записей Шостаковича.
Обновлено в 05:40