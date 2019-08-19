Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева, сообщает пресс-служба суда.

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Политика Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов» В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Политика Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.

Происшествия В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Технологии Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Здоровье В России могут запретить продажу рецептурных лекарств через интернет На территории России могут ввести запрет на продажу через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту.

Политика США продлевают лицензию для Huawei еще на 90 дней Администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Религия Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».

Политика Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за размещение российской делегации в тени.

Происшествия Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пять человек. 18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Экономика Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех» По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.