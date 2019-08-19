Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и МамаеваRambler News Service 07:13
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева, сообщает пресс-служба суда.
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Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:31
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса
Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.
Обновлено в 11:06
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев
Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:13
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Здоровье
В России могут запретить продажу рецептурных лекарств через интернет
На территории России могут ввести запрет на продажу через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту.
Обновлено в 11:49
Политика
США продлевают лицензию для Huawei еще на 90 дней
Администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий, заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Обновлено в 09:35
Религия
Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности
Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Обновлено в 05:52
Политика
Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за размещение российской делегации в тени.
Обновлено в 12:27
Футбол
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
Обновлено в 13:31
Происшествия
Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пять человек. 18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:30
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Экономика
Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех»
По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50