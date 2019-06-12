Футбол

Названа дата перехода де Лигта в «ПСЖ»Газета.Ru 11 июня в 18:30

В завершившимся сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах всех турниров, отметившись семью голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент Де Лигта опроверг новость о переговорах с «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 18:22

Агент Де Лигта высказался о переговорах с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 18:46

Райола провел встречу со спортдиректором «ПСЖ». Переход де Лигта может состояться до конца недели

ProstoProSportвчера в 13:50

Мино Райола опроверг новость о переговорах по поводу перехода Де Лигта в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 17:36

Райола: переход де Лигта в «ПСЖ»? Это ложная информация

Чемпионатвчера в 16:31

Райола о переговорах с «ПСЖ» по де Лигту: «Классический пример фейковых новостей»

Sports.ruвчера в 21:34

Источник: «ПСЖ» обошел конкурентов в борьбе за Де Лигта

Матч ТВвчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Авто

Давно чистили кондиционер? — вот новый способ избавиться от запаха

Новый способ Есть разные средства для обработки испарителя.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Появился первый пострадавший при подземном пожаре в Киселевске

Обновлено в 01:07
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Обновлено вчера в 18:30
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Дело журналиста Голунова прекращают

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Общество

Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши

Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Эти знаки Зодиака не умеют любить: они разобьют вам сердце

Астрологи отмечают, что некоторые знаки Зодиака от природы не способны любить.
Обновлено 11 июня в 21:10
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Технологии

Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

СМИ: Израиль впервые применил в Сирии «умную бомбу» против С-300

Израиль впервые применил на территории Сирии бомбы против ЗРК С-300.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Наука

В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь

Обновлено вчера в 16:38
Общество

Уже пошли: топ-5 грибных мест составили в Ярославле

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ

Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие

Обновлено вчера в 08:28
Наука

За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений

Обновлено 11 июня в 04:41
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено вчера в 19:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное