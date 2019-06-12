Футбол
Названа дата перехода де Лигта в «ПСЖ»Газета.Ru 11 июня в 18:30
В завершившимся сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах всех турниров, отметившись семью голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону".
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