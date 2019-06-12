Футбол
Названа дата перехода де Лигта в «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 18:30
В завершившимся сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах всех турниров, отметившись семью голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону".
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Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
IPhone XR 2019 станет самым автономным смартфоном в истории Apple
По мнению специалистов, IPhone XR нового поколения станут самыми автономными смартфонами за свою историю существования компании.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км
Пепловый выброс на высоту 6 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана на Камчатке - Ключевского, сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено в 18:50
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Голунова освободили от ответственности и сняли обвинения
Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 10:08
Гаджеты
LG представила новые игровые мониторы UltraGear с панелью IPS 1 мс
В этом году в линейке бренда представлены две модели, и оба монитора являются первыми игровыми дисплеями, оснащенными дисплеем Nano IPS 1 мс.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream
Лазарев в среду, 12 июня, поздравил соотечественников с праздником Дня России, а также добавил, что в честь этого на Красной площади пройдет концерт, на сцене которого будет впервые представлена русскоязычная версия песни Scream.
Обновлено в 16:51
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Финансы
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено в 17:01
Экономика
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее».
Обновлено в 18:02
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Смартфон повышенной прочности LG X6 получил экран FullVision и тройной камеру
Обновлено в 17:01