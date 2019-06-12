Футбол
Названа дата перехода де Лигта в «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 18:30
В завершившимся сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах всех турниров, отметившись семью голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону".
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Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03
Наука
Ранние фотографии восстановили по наночастицам
Обновлено в 10:08
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Игры
Создатели Star Control договорились с владельцами прав на серию с помощью пчёл
Год назад компания Stardock, работающая над приквелом Star Control с подзаголовком Origins, а также Фред Форд и Пол Райхе-третий, создатели оригинальной серии Star Control, готовы были любыми путями испортить другу другу мирное существование.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Общество
Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города
От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Гаджеты
Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000
Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.
Обновлено в 13:57
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Политика
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.
Обновлено в 09:24
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки
Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Общество
Показатели уровня загрязнения воздуха Находки меняют задним числом
Тут следует заметить, что на сайте Примгидромета регулярно появляются данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха различными веществами, в том числе и взвешенными частицами, к которым относится угольная пыль.
Обновлено в 19:28