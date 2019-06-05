Экономика

Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономикиLenta.ru вчера в 13:08

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году. К таком выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.
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Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

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