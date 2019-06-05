Экономика
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономикиLenta.ru вчера в 13:08
Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году. К таком выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.
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Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено вчера в 05:26
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Экономика
Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault
Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Специальный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено 04 июня в 17:53
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено вчера в 01:59
Политика
Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток
Начальник исправительной колонии №15 в Копейске Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Роспотребнадзор: половина россиянок старше 55 лет страдает от ожирения
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
Новый клип «Ленинграда» раскритикован РПЦ
ИА "Ореанда-Новости" На официальном канале группы "Ленинград" в YouTube вышел видеоролик под названием "i_$uss", ставший предметом спора и критики среди представителей Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Путин уволил губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Наука
Палеогенетики расшифровали ДНК древних народов Сибири
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено вчера в 12:50
Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Жоау Феликс стал самым молодым игроком в истории сборной Португалии
В стартовом составе в нападении сыграет футболист "Бенфики" Жоау Феликс.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50
Экономика
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 08:38