Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономикиLenta.ru 13:08

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году. К таком выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.

Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

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