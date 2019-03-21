Названа цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7 в РоссииНародные новости вчера в 23:52

В России презентовали новый смартфон от Xiaomi.Мобильное устройство Redmi Note 7 можно будет приобрести по цене от 14 тысяч рублей. В Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, продажи которого запустят 28 марта.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Важное за сутки В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой после скандала Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.

Политика МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Происшествия Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.

Политика Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

Происшествия Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".

Наука Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство Для эксперимента ученые взяли пять молодых самцов макаки-резуса, не достигших полового созревания.

Финансы Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.

Происшествия Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Авто Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.

Происшествия В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.