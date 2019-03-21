Гаджеты
Названа цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7 в РоссииНародные новости вчера в 23:52
В России презентовали новый смартфон от Xiaomi.Мобильное устройство Redmi Note 7 можно будет приобрести по цене от 14 тысяч рублей. В Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, продажи которого запустят 28 марта.
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Xiaomi привезла в Россию 48-мегапиксельный Redmi Note 7 за 13990 рублей
Российская газетавчера в 14:09
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
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Головин получил вторую красную карточку в карьере
На 91-й минуте хавбек "Монако" заработал вторую желткую карточку.
Обновлено вчера в 17:35
Баскетбол
Брайант признался, что мечтал играть за «Нью-Йорк»
Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, что хотел играть за «Нью-Йорк Никс».
Обновлено в 02:16
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
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Общество
Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино
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Спорт
Букмекеры уверены, что Загитова выиграет ЧМ в Сайтаме
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Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
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Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой после скандала
Последние несколько месяцев поклонники 44-летнего Марата Башарова горячо обсуждают, разводится ли он со своей женой Лизой или нет.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме
Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Для эксперимента ученые взяли пять молодых самцов макаки-резуса, не достигших полового созревания.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы
Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы
Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России
Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено вчера в 15:15
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Интернет
Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий
Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено вчера в 14:03