Авто
Названа цена нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:20
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4. Об этом стало известно 23 мая во время презентации автомобиля. Остальные комплектации и цены автопроизводитель объявит позже.
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