Авто

Названа цена нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:20

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4. Об этом стало известно 23 мая во время презентации автомобиля. Остальные комплектации и цены автопроизводитель объявит позже.
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Объявлены цены на Renault Arkana

Motor06:11

Известны цены и комплектации первых Renault Arkana

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Renault представила новой кросс-купе для России – ARKANA. Все подробности

Тавто.Ру07:35

Renault представила новый кроссовер Arkana для России

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Объявлена цена купе-кроссовера Renault Arkana. Спойлер: дорого

Журнал Авто.ру06:00

Объявлена цена нового кроссовера Renault Arkana

Автоновости дня02:06

Renault объявила старт заказов на новый купе-кроссовер Arkana

Автостат06:01
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
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