Авто

Названа цена нового кроссовера Renault ArkanaИзвестия 06:20

Остальные комплектации и цены автопроизводитель объявит позже. Кроссовер будет выпускаться на предприятии Renault в Москве. Купе-кроссовер Arkana построен на модульной платформе нового поколения.
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Объявлены цены на Renault Arkana

Motor06:11

Renault представила новый кроссовер Arkana для России

AutoNews06:00

Названы цены и комплектации нового кросс-купе Renault Arkana

32CARS.ru06:33

Новый Renault Arkana покажут на специальном мероприятии в Москве

SpeedMe03:40

Renault объявила старт заказов на новый купе-кроссовер Arkana

Автостат06:01

Известны цены и комплектации первых Renault Arkana

За рулем06:05

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Автоновости дня02:06
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика

Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено вчера в 07:51
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Игры

Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой

Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

«Последний звонок» прозвенел в школе № 7

В школе №7 мероприятие "Последний звонок" как всегда прошло на высоте.
Обновлено в 04:00
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Футбол

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 20:40
Финансы

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика

Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
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