Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости". По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день. При этом врачи уточняют, что шоколад лучше есть в первой половине дня, а содержание какао должно быть не менее 50%.

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