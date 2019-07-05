Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в РоссииРоссийская газета 03:14
На самую высокую зарплату претендуют молодые специалисты в области информационных технологий. В месяц они бы хотели получать от 50 до 60 тысяч рублей. Это следует из опроса, который провели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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с чего всё началось
С результатами опроса ознакомился RT. На самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, работа которых связана с информационными технологиями. Треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тыс. рублей в месяц.RT на русскомвчера в 23:10
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