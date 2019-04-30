Политика

Назван возможный преемник посла Бабича в БелоруссииНациональная служба новостей вчера в 11:18

Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла в Белоруссии вместо отзываемого Михаила Бабича. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации Кремля, МИДу Белоруссии и в Госдуме.
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Российский дипломат
Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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