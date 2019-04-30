Политика

Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в БелоруссииBFM.ru вчера в 10:59

Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее появилась информация о том, что российского посла в Минске Михаила Бабича в ближайшее время отзовут в Москву.
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Сенатор Дмитрий Мезенцев стал новым российским послом в Белоруссии

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Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
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Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
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Роскосмос покажет макет российской лунной базы в Ле Бурже

Макет предполагаемой национальной лунной базы представят в рамках аэрокосмического салона «Ле Бурже-2019».
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Армия и оружие

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Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

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