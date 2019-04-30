Политика
Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в БелоруссииBFM.ru вчера в 10:59
Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее появилась информация о том, что российского посла в Минске Михаила Бабича в ближайшее время отзовут в Москву.
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
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Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота
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Здоровье
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Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги.
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Политика
Дружелюбную белуху в Норвегии назвали «российским шпионом»
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Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
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Обновлено вчера в 19:02
Общество
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Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
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Роскосмос покажет макет российской лунной базы в Ле Бурже
Макет предполагаемой национальной лунной базы представят в рамках аэрокосмического салона «Ле Бурже-2019».
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Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
На Украине приостановили разработку самолёта Ан-132D
Украина приостанавливает программу разработки обновленного легкого транспортного самолета Ан-132D по причине отказа от него Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 05:08
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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Экономика
Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Обновлено вчера в 16:30
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
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Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей
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В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы
Обновлено в 03:22
Общество
Введен особый противопожарный режим
На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
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