Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в БелоруссииBFM.ru вчера в 10:59

Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее появилась информация о том, что российского посла в Минске Михаила Бабича в ближайшее время отзовут в Москву.

Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в Белоруссии

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