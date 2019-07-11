Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения УкраиныREGNUM 13:32

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом сказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью интернет-изданию «Левый берег»
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Назван претендент на пост министра здравоохранения Украины

Взгляд.ру10:36

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

РЕН ТВ12:37

Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник

ТАСС10:58

В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на должность главы Минздрава Украины

RT на русском11:21

Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник

News.ru11:17

Должность главы украинского Минздрава прочат владельцу частных клиник

Комсомольская правда11:51

Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник

РИА Новости10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Происшествия

Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Футбол

Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»

Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.
Обновлено в 13:13
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Политика

Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США

Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ

Обновлено в 11:34
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Политика

Макрон назвал место и дату встречи с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Автоспорт

Даниил Квят: не думаю, что мог добиться большего в квалификации

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО

Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Происшествия

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

Обновлено в 07:05
Общество

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Обновлено в 12:16
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Космос

Cargo Dragon состыковался с МКС

Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Число жертв поджога студии аниме в Японии выросло до 35 человек

Обновлено в 10:52
Футбол

«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Игры

До конца выходных можно отсрочить Рагнарёк в бета-версии Tribes of Midgard

До полуночи 28 июля можно поучаствовать в открытом бета-тесте изометрического кооператива Tribes of Midgard от студии Norsfell.
Обновлено в 08:54
Финансы

Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей

Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Главное