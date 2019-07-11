Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения УкраиныREGNUM 13:32

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом сказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью интернет-изданию «Левый берег»
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Украинский общественный деятель
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