Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения УкраиныREGNUM 13:32
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом сказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью интернет-изданию «Левый берег»
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Йокогаму Маринос» в товарищеском матче
Футболисты английского «Манчестер Сити» выиграли товарищеский матч у японского клуба «Йокогама Ф. Маринос».
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 15:57
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Технологии
Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара
С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Авто
Названы новые автомобили, на которые в России можно накопить за 5 лет
1. Lada Vesta Автомобили отечественного семейства Vesta можно приобрести в нашей стране по цене от 522 тыс. рублей за модель в кузове седан, который считается наиболее практичным.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Аршавин оптимистично оценил шансы «Краснодара» против «Порту»
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 12:06
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Два землетрясения произошли на Филиппинах
В результате двух землетрясений в районе провинции Батанес (Филиппины) погибли восемь человек, еще 60 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:03
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади
Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Названы продукты, которые нужно исключить женщинам после 40
Женщинам старше 40 лет следует обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астрахани
Что касается Шведова, то с 2006 года он занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, а с 2010-го был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Работающие на акции в Москве журналисты пожаловались на нападения силовиков
У репортёра телеканала «Дождь» полицейский дубинкой выбил из рук смартфон.
Обновлено в 13:29
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Политика
СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко
Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44