Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения УкраиныREGNUM 13:32
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий. Об этом сказал глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью интернет-изданию «Левый берег»
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Общество
Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
Политика
Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
«Леванте» вновь арендует Майораля у «Реала»
Мадридский клуб вновь отдаст футболиста в аренду «Леванте» без опции выкупа. Минувший сезона Майораль провел в валенсийском клубе.
Обновлено в 17:57
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Политика
В Раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал Православную церковь Украины «мертворожденной».
Обновлено в 19:12
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Оппозиция окончательно отказалась от насилия в ЦАР
Лидер Народного фронта возрождения ЦАР Нурредин Адам выступили с заявлением, в котором анонсировал отказ от ведения активных боевых действий против правительства.
Обновлено в 17:10
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE
Напомним, Intel после длительного перерыва решила снова вернутся на рынок дискретных видеоадаптеров, и в прошлом месяце она уже показала на видео свою новую видеокарту.
Обновлено в 13:44
Здоровье
В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге
В общей сложности 6677 человек заразились лихорадкой денге в Танзании, 13 человек погибли, сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин встретился с родными погибших подводников
Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
Обновлено в 17:38
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено в 16:03
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Политика
Болтон анонсировал новые санкции против Кубы
Вашингтон продолжит расширять ограничительные меры в отношении Кубы из-за нарушений прав человека властями страны, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в твиттере.
Обновлено в 17:10
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Технологии
Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest
Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В Березниках девушка исполнила танец на шесте на крыльце мэрии
Во время показательных выступлений одна из девушек исполнила зажигательный танец на шесте, установленном прямо на крыльце городской администрации.
Обновлено в 15:51