Назван ущерб от паводка в Иркутской областиГазета.Ru 03:30

Замминистр сельского хозяйства России Максим Увайдов заявил, что паводок в Иркутской области нанес ущерб сельскому хозяйству в размере 300 млн руб. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, фермеры смогут надеяться на выплаты компенсаций после того, как будут учтены все потери после схода воды.

Назван ущерб от паводка в Иркутской области

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