Происшествия
Назван ущерб от паводка в Иркутской областиГазета.Ru 03:30
Замминистр сельского хозяйства России Максим Увайдов заявил, что паводок в Иркутской области нанес ущерб сельскому хозяйству в размере 300 млн руб. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, фермеры смогут надеяться на выплаты компенсаций после того, как будут учтены все потери после схода воды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей
IrkutskMediaвчера в 23:20
Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей
Интерфакс - Россиявчера в 18:07
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Футбол
Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Москве на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Белова в воскресенье, 30 июня.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика
Трамп рассказал об итогах переговоров с Ким Чен Ыном
США не планируют форсировать события в диалоге по денуклеаризации с КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что «скорость не является целью».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Врача перинатального центра в Калининграде задержали сотрудники СК
По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.
Обновлено 28 июня в 08:27
Авто
Названы топ-5 самых надежных спорткаров в мире
Российские автоэксперты назвали ТОП-5 самых надежных спорткаров в мире среди моделей старше 15 лет.
Обновлено в 02:48
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Общество
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Эксперты агентства путешествий Big Seven Travel назвали рейтинг самых сексуальных наций планеты. На первом месте оказались украинцы.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в коммуналке на Васильевском острове
Загорелась обстановка на площади 35 кв. метров. Спасатели ликвидировали пожар почти за два часа.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками системы Starlink
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме
Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме.
Обновлено в 01:41
Политика
Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов
Согласно результатам опроса Левада-центра, 60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Xiaomi окончательно отказалась выпускать смартфоны с огромным экраном
Недавно стало известно, что Xiaomi отказалась от линейки Mi Max, устройства которой прославились своими огромными экранами.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
«Дух захватывает!»: Сергей Лазарев поучаствовал в фотосессии топлес
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider
В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33