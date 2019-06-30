Происшествия
Назван ущерб от паводка в Иркутской областиГазета.Ru 03:30
Замминистр сельского хозяйства России Максим Увайдов заявил, что паводок в Иркутской области нанес ущерб сельскому хозяйству в размере 300 млн руб. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, фермеры смогут надеяться на выплаты компенсаций после того, как будут учтены все потери после схода воды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей
IrkutskMediaвчера в 23:20
Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей
Интерфакс - Россиявчера в 18:07
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Общество
Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым
Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Немецкий политик раскритиковала санкции против России
Мануэла Швезиг, руководитель Социал-демократической партии Германии и премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания выступила с критикой антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество
Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч
"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Иркутской области борются с последствиями наводнения
В результате сильных дождей в 20 населённых пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов оказались подтоплены около 2800 жилых домов с населением более 7000 человек.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Хоккей
«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Тело погибшей в мае туристки найдено на Алтае
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Последствия ассоциации с ЕС для Украины перечислил депутат Рады
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что существуют последствия для Украины от соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Баскетбол
«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн
«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Единоборства
Чарло победил Адамса и защитил титул по версии WBC
Ранним утром 30 июня мск в Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло и Брендон Адамс.
Обновлено в 02:17
Футбол
Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»
Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше. Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Происшествия
Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом
Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27