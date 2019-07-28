Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз. Уточняется, что уровень зарплат высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников начал сокращаться уже к 2005 году. Тогда показатель уменьшился до 25 раз.

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

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