Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала "Российской газете", как изменился уровень разрыва между доходами богатых и бедных россиян за последние 19 лет.

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

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